Тимошенко напомнила, в чём состоит коммунистическая идеология

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО прогнозирует, что в следующей Верховной Раде не будет социалистов и «вряд ли будут коммунисты».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на митинге в Бердичеве, в котором приняли участие около тысячи человк.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на гражданах Украины опробывается избирательная технология: их пытаются убедить, мол, досрочные выборы в парламент ничего не решат. Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что эта технология лукава.

«В следующем парламенте не будет Александра МОРОЗА, поскольку он пошел туда, откуда не возвращаются», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. А сторонники О.МОРОЗА переходят к БЮТ и НУ-НС. Уже поэтому следующий парламент "будет другим".

Она также заявила, что шансы КПУ попасть к ВР следующего созыва «есть 50 на 50». Ю.ТИМОШЕНКО также напомнила избирателям Бердичева, что коммунистическая идеология заключается в том, чтобы в обществе не было частной собственности на средства производства.