Юрий Кармазин: Я не голосовал за свой законопроект о ГТС

Юрий Кармазин с его законопроектом, который дает Кабмину возможность реформировать НАК «Нафтогаз» был героем всех новостей на прошлой неделе. Что это был за документ, о котором так много говорят и который, по образному выражению бютовца Пашинского, “откроет ящик Пандоры”?. Для чего этот законопроект был нужен национал-демократу Юрию Кармазину?

Господин Кармазин, по мнению экспертов, законопроект, который прошел в Раде, как минимум, не будет иметь пользы, как максимум, готовит НАК к приватизации, акционированию и даже к сдаче нашей ГТС. Прокомментируйте, пожалуйста, эти мнения.

Это говорят неумные люди.

Почему вы взялись за документ, который позволяет вертеть НАКом, а не, скажем, имплементацией международной Инициативы прозрачности в нефтегазовом секторе?

Я не берусь за то, чего требует от нас Европа. Как председатель партии “Захисників Вітчизни” я делаю все для защиты национальных интересов. В то время, когда другие, очень ленивые спят, я это делаю. Делаю потому, что возникла опасность. В ноябре в Кабмине был зарегистрирован законопроект 9429, где правительство вносило изменения в статью 7 “О трубопроводном транспорте” и в закон “Об управлении объектами государственной собственности”. Это давало возможность делать все, что угодно с предприятиями Нафтогаза.

Я, чтобы иметь предостережение и привлечь внимание общества, внес буквально через несколько дней законопроект, которым предусмотрел, что приватизация предприятий, которые появятся после реорганизации, не является возможной. Она просто запрещается. Более того, в свой законопроект я не внес изменения в закон “Об управлении объектами государственной собственности”.

Кроме того, я обратился ко всем оппозиционным силам, с просьбой: “Сделайте все, чтобы данный закон не был принят”.

Простите, БЮТ всегда блокировал законы, которые позволяли прикасаться к активам НАКа, подставлял носы и челюсти, чтобы данный закон не был принят.

Я так же стоял на защите. Прочитайте мою версию закона и вы увидите, что она запрещает отчуждать основные фонды и акции, передавать их из баланса на баланс, в концессию, в аренду, в лизинг, в залог, в управление, в уставный фонд других юридических лиц. Мне москвичи звонят и спрашивают: “Йолки, что это значит, твой закон?!..”

А какие москвичи вас об этом спрашивали?

Разные москвичи спрашивали – что происходит, - начиная от журналистов, заканчивая депутатами. Посмотрите закон. Если у вас есть проблемы с просмотром закона, то я могу вам выслать...

Нет, я у меня нет такой проблемы. Эксперты, которые возглавляли рабочие группы по энергетике при Восточном партнерстве в ЕС утверждают, что ваш законопроект – первый шаг к отчуждению собственности. А господин Гриценко вообще назвал это предательством.

Я не видел ни одного мнения эксперта, который бы сказал, что мой проект угрожает праву собственности.

Они действительно так говорили... Если у вас проблемы - посмотреть их мнения, то я могу вам выслать.

Я хочу, чтобы мы принципиально сошлись в одном. Вас устраивает то, как выглядит Нафтогаз? Вас устраивает, что все долги сотнями миллионов списываются на Нафтогаз? Нас это устраивает? Это списывается в силу того, что НАК такая структура, и так он хозяйничает. Если эта ситуация нас не устраивает, это значит, что нам нужно его реорганизовать. Слово “реорганизация” предусматривает или слияние, или раздел, или удаление или превращение. Это согласно Хозяйственному кодексу. То есть нам нужно что-то делать. Мы должны выполнить свои обязанности перед Европой. Мы должны ее взять в руку, на свою сторону? Хотя бы относительно России. Если должны взять на свою сторону, то что следует сделать, чтобы она была на нашей стороне? Если должны, то нам нужно сделать, чтобы мы могли понять: сколько газа заходит, сколько выходит...

То есть Инициативу прозрачности и Третий энергопакет вы будете отстаивать так же, как свой законопроект?

А как же.

А почему вы ничего не сделали, чтобы имплементировать эту инициативу? Почему не начали реализовывать план инсталляции такой мониторинговой системы, при которой все газовые потоки в Украине можно было бы отследить в реальном времени? Мы бы видели каждый кубический сантиметр газа, который ходит по трубам. И никто бы его тогда не украл, ни наши олигархи, ни чужие. Это же пользовалось бы значительно большим доверием общества...

Вы глупости говорите. Вместо того, чтобы благодарить меня, вы незнамо что говорите. Мы присоединились к Энергетическому содружеству? Да. Мы приняли закон о принципах функционирования природного газа? Да. Там есть две статьи, 17 и 18. О том, что газотранспортная структура не может вести деятельность по добыче и снабжению. И газораспределительная – по добыче и снабжению. Если это норма закона, то давайте двигаться дальше.

То есть вашим следующим шагом будет реализация третьего Европейского энергопакета?

Мои шаги будут такими, чтобы защищать государство и его независимость. А я сейчас вижу, что нам необходима помощь Европы. Вы помните, какая истерика была у Москвы, когда Юлия Владимировна подписала соглашение о присоединении к Энергетическому содружеству. Вы вспоминаете? Колоссальная истерика. Из-за чего? Потому что такое присоединение усиливает наши позиции.

Ну, скажите, как можно было по-другому остановить правительственные инициативы? Как? Никак.

Блокировать, кричать на весь мир, обращаться в Европу, но серьезно, а не имитируя, приобщать экспертов, а не принимать предохранительные законы, которые позволят манипулировать.

А что принять? Регионалы предлагают свое видение. Они предлагают возможность приватизации. Я считаю, что сначала следует показать обществу, что проблема есть. Я две ночи просидел, две ночи, дорогая моя. Это учитывая, что у нас было одиннадцать страниц повестки дня. И все их нужно прочитать. А я две ночи сидел, обосновывал и смотрел, как можно расставить рогатки. И расставил правовые рогатки так, что ни один юрист не скажет, что там есть то, чего вы боитесь. Чтобы какой-то деятель увидел? Самое интересное, что специалисты БЮТ подходили ко мне и говорили, что не видят ничего страшного даже в правительственном законопроекте.

То есть вы будете отстаивать прозрачность, директивы, европейские обязательства?

Конечно...

А почему БЮТ не поддержал законопроект?

У них были опасения. Кстати, я тоже не голосовал за законопроект. Вы знаете почему? Мы должны были провести предварительные консультации и для этого попросили перерыв. Эти консультации касались того, чтобы иметь в вопросе согласованную позицию или чтобы регионалы приняли его в целом. Если бы мой законопроект приняли в целом, то не было бы опасения, что туда начнут вносить изменения, которые приведут к приватизации. В моем законопроекте было предостережение, что даже дело о банкротстве против тех предприятий нельзя нарушать. То есть ни концессии, ни что-то вроде них не вытекают из данного закона. Я свою юридическую седую голову кладу на плаху. И говорю, из данного закона ничего такого не следует. Возможно, кто-то другой имел какую-то цель. Это другой вопрос. Литвин на заседании сказал, что собирает лишь руководителей фракций, а Адам Мартынюк продожил проводить заседание, и депутаты проголосовали закон.

А заместитель министра энергетикиВладимир Макуха сказал, что следующим шагом данного закона будет создание консорциума.

Консорциум моим законом не предусмотрен. Я тот человек, который добился, чтобы в Украине не было иностранных баз. Когда записали это в Конституцию, все на ушах стояли. Это было мое предложение. Я его провел.

Хорошо, что вы все нам объяснили, что вы в действительности за честную реформу, и что это просто “регионалы” обещали принять закон сразу в трех чтениях, без поправок, но не выполнили обещание. Потому что злые языки говорили, что вам за этот законопроект “регионалы” пообещали поддержку на избирательном округе.

Какой придурок это сказал? Это мог сказать только придурок, потому что я своей деятельностью заработал и буду в парламенте, кто бы что не говорил. Мне до лампочки. Я работаю не кнопкодавом, а депутатом. Я ни с кем ни из каких “регионалов” ничего не обсуждал. Но то, что меня Минэнергетики поддерживает, это я сам с удивлением узнал в пятницу, когда был день правительства. У меня серьезное противостояние и с Бойко, и с Фирташем, и со всей этой бандой. Вы себе даже не представляете, какое противостояние. Поэтому говорить и распространять такие разговоры могут непорядочные люди. Если бы мне это сказали. Я бы плюнул в лицо. Я прошу вас не тиражировать. Я думал, что вы нормальный человек, а вы такую фигню говорите. Мне округ пообещали? Мне что от кого-то округ нужен? Я трижды депутат. Что, я не способен победить в любом округе?

Способны.

Но я хотел бы, чтобы кто-то поработал, как я работаю, в том числе и вы. Хоть бы сели возле меня. Да вы бы сдохли на третий день, по пятнадцать часов, двадцать часов. Сегодня День Сорока Святых, спасибо, что испортили настроение.

Беседовала Маша Мищенко