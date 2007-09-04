У Януковича был долгий телефонный разговор с Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что очередная сессия Верховной Рады V созыва проводиться законно и не представляет угрозы для дестабилизации ситуации накануне парламентских выборов 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в ходе своей рабочей поездки в Луганскую область.

«Парламент в соответствии с Конституцией работает до следующего созыва, и нарушать Конституцию нельзя. С апреля мы видели беспрецедентный случай в истории, когда Президент подписал указ, дестабилизировавший работу других ветвей власти», - сказал он.

Премьер-министр сообщил, что накануне у него состоялся длительный телефонный разговор с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, в котором глава государства высказал свою точку зрения по вопросу проведения очередной сессии ВР.

«Но есть и другая точка зрения. Не может Президент узурпировать законодательную власть и Совета национальной безопасности и обороны. Таких прецедентов нет ни в одном демократическом государстве. Они именуют себя демократами, а демократами нужно быть на деле, а не на словах», - пояснил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает необходимым создавать в Украине правовое государство, обеспечивать стабильность работы всех ветвей власти.

«Мы не ставим задачу дестабилизировать ситуацию во время избирательной кампании и хотим, чтобы ситуация как можно быстрее стабилизировалась: работал парламент, чтобы ситуация во внешней и внутренней политике была прогнозирована, чтобы не было политиканства, чтобы была политическая культура», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он считает, что проведение очередной сессии ВР раздражает оппонентов коалиционного большинства, «потому что депутаты там будут говорить всю правду, так как есть это на самом деле, а это не хотелось бы слышать. Но уши 48 миллионам людей не заткнешь».