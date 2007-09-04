Наша Украина заявляет о последней капле от Кильчицкой

„Наша Украина” в Киеве требует освобождения Кильчицкой от должности заместителя председателя КГГА

Фракция блока «Наша Украина» в Киевском городском совете обратилась к Президенту Украины, премьер-министру и главе Киевской городской государственной администрации с требованием "немедленно освободить" от должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ “в связи с ее участием в противозаконном захвате объектов социальной сферы в Киеве”.

Об этом говорится в депутатском обращении фракции, которое передала в УНИАН пресс-служба фракции.

Фракция „Наша Украина” выражает возмущение “рейдерскими атаками на объекты всех социальных отраслей в Киеве, в частности, образовательной и медицинской, которая координируется некоторыми заместителями председателя Киевской городской государственной администрации”. “Началом этой кампании, – утверждают авторы обращения, – стала инициация решения Киевсовета «О создании медицинских территориальных объединений», вторым толчком стала передача всей образовательной отрасли города с уровня районов под непосредственное руководство чиновников городской администрации”.

“Последней каплей”, по мнению киевской фракции «Нашей Украины», стал “захват помещения коммунального предприятия «Киевская городская стоматологическая поликлиника» по ул. Пимоненко, 10-А под непосредственным руководством заместителя председателя Киевской городской государственной администрации И.КИЛЬЧИЦКОЙ”.

«Наша Украина» в Киевсовете, говорится в обращении, просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА немедленно принять решение об освобождении И.КІЛЬЧИЦКОЙ”, а председателю КГГА Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ “во время до его переизбрания с должности” предлагает “подумать не о прибылях и узкокорпоративных интересах, а о своей ответственности и внести представление на освобождение должностного лица КГГА, причастного к грубому нарушению законов и Конституции Украины”.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября представители частных охранных структур захватили помещение стоматологической поликлиники в Киеве по ул.Пимоненко, 10-А. Как сообщил депутат Киевского городского совета, заместитель руководителя фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, врачей не пропускали в здание. В связи с этим работники стоматологии вынуждены были вызывать работников правоохранительных органов, в частности, Шевченковского райотдела внутренних дел, но по словам А.ПАВЛОВСКОГО, работники милиции встали на сторону частных охранных структур. По его словам, 30 врачей были задержаны работниками милиции, а руководили процессом захвата здания представители столичной власти.

3 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА заявила, что во время инцидента в киевской городской стоматологической поликлинике столичная власть превысила полномочия. Как установила Н.КАРПАЧЕВА, инцидент возник в связи с решением КГГА о назначении Юрия БАБАСКИНА и.о. директора стоматологической поликлиники вместо смещенного с должности Анатолия КРУТЯ.

В тот же день министр здравоохранения Юрий ГАЙДАЕВ сообщил, что 4 сентября специально созданная комиссия начнет проверять факты захвата этого медицинского учреждения. Ю.ГАЙДАЕВ подчеркнул, что правительство осудило действия киевской власти.