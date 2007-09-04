Мороз по поводу фальшивки обратится ”куда следует”

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ заявил, что обратится в суд по поводу публикации в издании «Наша газета плюс» якобы его обращения к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

А.МОРОЗ выразил сожаление по поводу того, что избирательная кампания ведется “достаточно грязно”.

Он отметил, что в этой газете вмещено якобы его обращение к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО по поводу того, что в обмен на сохранение за ним должности руководителя парламента он поддержит инициативу В.ЮЩЕНКО относительно проведения референдума по вопросу внесения изменений в Конституцию.

А.МОРОЗ отметил, что это фальшивка. «Мы обратимся куда следует по поводу фальшивки», - добавил он.

В то же время А.МОРОЗ не исключил, что это фальшивая газета «Наша газета плюс», которая была выпущена специально для распространения такой ложная информации.

Справка УНИАН. “Наша газета плюс” является партийным изданием Социал-демократической партии Украины (объединенной).