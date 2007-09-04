Регионалы и социалисты попросили перерыв

В сегодняшнем заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.30.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен по просьбе фракций Партии регионов и Социалистической партии Украины.

Как объяснил председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ, этот перерыв необходим для проведения консультаций между политическими силами относительно сегодняшнего голосования и принятия решений.

Как сообщалось, сегодня ВР планирует рассмотреть вопрос об отмене депутатской неприкосновенности, отмене льгот и привилегий.

Кроме того, предусмотрено рассмотрение вопроса относительно законодательного урегулирования условий и процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства в Украине.