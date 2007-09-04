Регионалы и социалисты попросили перерыв
11:17, 04 сентября 2007Политика
686 0
Работу возобновят в 11.30
В сегодняшнем заседании Верховной Рады объявлен перерыв до 11.30.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв был объявлен по просьбе фракций Партии регионов и Социалистической партии Украины.
Как объяснил председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ, этот перерыв необходим для проведения консультаций между политическими силами относительно сегодняшнего голосования и принятия решений.
Как сообщалось, сегодня ВР планирует рассмотреть вопрос об отмене депутатской неприкосновенности, отмене льгот и привилегий.
Кроме того, предусмотрено рассмотрение вопроса относительно законодательного урегулирования условий и процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter