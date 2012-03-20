БЮТ заблокировал трибуну ВР

Фракция "БЮТ-Батькивщина" заблокировала трибуну Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, фракция выступает против рассмотрения законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса.

Фракции "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС предложили объявить перерыв в работе ВР, но председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отказался.

Он отметил, что его первый заместитель Адам МАРТЫНЮК проведет заседание ВР. А в это время В.ЛИТВИН пригласил лидеров фракций к нему в кабинет для проведения консультаций.