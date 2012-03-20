БЮТ заблокировал трибуну ВР
14:14, 20 марта 2012Политика
1845 0
Фракция выступает против рассмотрения законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса
Фракция "БЮТ-Батькивщина" заблокировала трибуну Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, фракция выступает против рассмотрения законопроектов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса.
Фракции "БЮТ-Батькивщина" и НУ-НС предложили объявить перерыв в работе ВР, но председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отказался.
Он отметил, что его первый заместитель Адам МАРТЫНЮК проведет заседание ВР. А в это время В.ЛИТВИН пригласил лидеров фракций к нему в кабинет для проведения консультаций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter