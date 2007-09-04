Специалисты по экзит-полам поделили страну на четыре части

30 сентября 2007 года, в день внеочередных выборов народных депутатов Украины, Консорциум “Национальный экзит-пол’2007”, в который входят Фонд “Демократические инициативы”, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, проведут опрос избирателей на выходе с избирательных участков – “Национальный экзит-пол 2007”.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор фонда “Демократические инициативы” Илько КУЧЕРИВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, это будет девятый всеукраинский экзит-пол, который организует Фонд “Демократические инициативы”. Планируется опросить около 20 тысяч респондентов на 300 избирательных участках.

По словам И.КУЧЕРИВА, результаты опроса будут представлены в общенациональном масштабе и в разрезе четырех регионов:

Западный регион - Закарпатская, Волынская, Ривненская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области;

Центральный регион - Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев;

Южный регион - АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области;

Восточный регион - Харьковская, Донецкая и Луганская области.

Главная цель проекта, отметил он, обеспечить эффективный общественный контроль за честностью избирательной процедуры.

По информации И.КУЧЕРИВА, скоро начнет работать официальный сайт Национального экзит-пола’2007 по адресу: www.exitpoll.org.ua.

И.КУЧЕРИВ также сообщил, что проект “Экзит-пол’2007” финансируется форумом международных доноров, в который на сегодняшний день входят такие организации: Программа демократических грантов Посольства США в Украине, Королевское Посольство Норвегии в Украине, Датская программа добрососедства Министерства иностранных дел Королевства Дании, Программа малых проектов при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Украине, Международный Фонд “Возрождение”, Национальный фонд поддержки демократии (США). Решается вопрос участия других доноров.

По его словам, результаты общенационального опроса будут обнародованы по окончании голосования 30 сентября в 22.01. Эти результаты будут также размещены в Интернете. Уточненные результаты экзит-пола планируется объявить около 1 часа ночи 1 октября. Эксперты, которые задействованы в проекте, примут участие в телевизионных передачах и радиопрограммах, посвященных выборам.

Фонд “Демократические инициативы” пригласил к участию в проведении Национального экзит-пола’2007 международные социологические исследовательские компании, а именно: QEV Analytics (США) и Аналитический центр Юрия Левады (Россия).