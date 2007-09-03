Ющенко предупреждает участников собрания в ВР об ответственности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предупреждает о правовой ответственности депутатов за проведение нелегитимного заседания Верховной Рады и называет это попыткой срыва выборов. Об этом он сказал сегодня в телеобращении к украинскому народу.

Президент считает, что со стороны парламентской коалиции происходит попытка заострить ситуацию в нашей стране.

”Завтра, 4 сентября, они намереваются провести нелегитимное заседание Верховной Рады Украины. Убежден, нам хватит мудрости пережить авантюры известных вам хитроумных товарищей”, - убежден Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что есть ряд причин, которые не позволяют ему „молча наблюдать за этим театром”. По его убеждению, за „провокациями стоит глухое желание сорвать выборы”. „Оно вызвано страхом потерять власть и свое персональное место в этой власти. Как видно, уроки усваиваются слабо. Кое-кто никак не может понять, что ни закон, ни публичные политические договоренности нарушать нельзя. Страна изменилась. Страна не хочет терпеть этих интриг. Народ не хочет иметь дела с политиками, которые за спиной людей постоянно прибегают к обману”, - подчеркнул глава государства.

”Ставлю точку над «і». Согласно с Конституцией, Верховная Рада Украины пятого созыва является неполномочной. Любое решение такого Совета является нелегитимным, оно не имеет ни одной практической силы и ни одного политического эффекта. Действия народных депутатов, которые выйдут за пределы закона, получат четкую правовую оценку. Уверен – осуждение прозвучит и со стороны общественности”, - отмечает он.

В то же время, по словам Президента, народные депутаты имеют право на собрание в условиях, когда парламент не полномочен. „Это – их личное дело”, - говорит В.ЮЩЕНКО и добавляет: „Можно было бы не обращать внимания. Но им мало встретиться друг с другом после отпуска. Они опять хотят поспекулировать на теме законодательства. Это – такая технология. Они думают: давайте, используем мысли других, чтобы показать свое переживание за судьбу избирателей. Где, интересно, господа, вы были раньше?”.

В.ЮЩЕНКО назвал такие действия игрой. „Давайте «поштампуем» решения, чтобы люди увидели, как мы работаем”, - заметил Президент.

Он напомнил, что после 1 июня, в неполномочной Раде принято 39 псевдозаконов, из которых ни один не взят к исполнению. Каждый из них – нелегитимен.

”Каждый – обычная спекуляция на очень чувствительных темах – от государственных закупок до вопросов земли. Эти примеры – не только на тему эффективности или морали народных избранников. У них – конкретная цена. Миллионы потерянных гривен украинского бюджета. Это – цена пропаганды политиков за ваш счет. Я говорю спокойно и твердо: господа депутаты, успокойтесь, не злоупотребляйте терпением людей, не превращайте Верховную Раду в посмешище. В стенах украинского парламента – жизнь страны, а не плацдарм для ваших экспериментов и поединков с ветряными мельницами”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

”Хочу, чтобы это услышал каждый и, в первую очередь премьер-министр, лидер парламентской коалиции Виктор ЯНУКОВИЧ. Намерение провести 4 сентября заседание парламента закончится ничем”, - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО убежден, что после выборов 30 сентября начнется работа по легитимному, полноценному принятию первоочередных законов.

”Это сделаем в полномочном парламенте. Без бутафории и шумихи. Так будет отменена неограниченная депутатская неприкосновенность. Так будет одобрен государственный бюджет 2008 года. Так будут приняты реальные социальные изменения, которые позволят повысить ваши зарплаты, пенсии, помощь и стипендии. Я хочу, чтобы политики, наконец, начали работать. Это, в моем понимании и ощущении, требование каждого из вас”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

”Я сказал все. Выборы – 30 сентября. Отклоняю суматоху авантюристов. Спокойно и уверенно народ сделает свой выбор. Мы стали другими”, - закончил такими словами телеобращение Президент Украины.