Еще одни оппозиционеры объявили о самостоятельном походе на выборы

Лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК заверяет, что его политическая сила самостоятельно будет принимать участие в выборах в Верховную Раду в октябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Кировограде, где открыл сегодня офис областной партийной организации.

«Стопроцентно мы планируем попасть в парламент. К сожалению, закон не дает возможности цивилизовано объединяться для совместного участия в выборах, только через механическое сложение билетов одной партией и присоединение к другой. Нашими партийцами не воспринимается такая идея, поэтому мы готовимся к самостоятельному походу на выборы», - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.

При этом он отметил, что Европейская партия будет использовать все законодательные возможности, чтобы попасть в парламент, в том числе выдвижение в мажоритарных округах.

«На сегодняшний день имеем около 20 кандидатур, которых будем выдвигать в мажоритарных округах. Думаю, до выборов их количество увеличится вдвое. Отбираем людей, которые действительно имеют шансы, смогут побороться за победу», – сообщил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, у партии нет другого выхода, как принимать участие в выборах.

«Рейтинги – вещь интересная. Увидим, что они покажут через несколько месяцев», - прокомментировал Н.КАТЕРИНЧУК замечание журналиста о низкой вероятности прохождения его политической силы в Верховную Раду.