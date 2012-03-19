Ефремов не видит 300 голосов в ВР для госстатуса русскому языку
Для принятия соответствующего решения необходимо внести изменения в Конституцию как минимум 300 голосами народных депутатов
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не видит возможности для принятия парламентом решения о предоставлении русскому языку статуса государственного.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.
Лидер фракции Партии регионов напомнил, что для принятия соответствующего решения необходимо внести изменения в Конституцию как минимум 300 голосами народных депутатов.
«Если честно говорить, работая каждый день в парламенте, я сегодня этих голосов не вижу», - сказал он.
Как сообщал УНИАН об этом заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ накануне визита в Москву.
«В этом заинтересована Украина, в этом заинтересованы люди, в этом заинтересовано население, которое разговаривает в основном на двух языках – на украинском и на русском", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.