Ефремов не видит 300 голосов в ВР для госстатуса русскому языку

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не видит возможности для принятия парламентом решения о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

Лидер фракции Партии регионов напомнил, что для принятия соответствующего решения необходимо внести изменения в Конституцию как минимум 300 голосами народных депутатов.

«Если честно говорить, работая каждый день в парламенте, я сегодня этих голосов не вижу», - сказал он.

Как сообщал УНИАН об этом заявил в эксклюзивном интервью ИТАР-ТАСС президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ накануне визита в Москву.

«В этом заинтересована Украина, в этом заинтересованы люди, в этом заинтересовано население, которое разговаривает в основном на двух языках – на украинском и на русском", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.