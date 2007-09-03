Виктора Бондаря назначили и.о. главы Днепропетровской ОГА
17:56, 03 сентября 2007Политика
1101 0
Деева написала заявление месяц назад
|Виктор БОНДАРЬ
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председатели ОГА.
По информации пресс-службы, сегодня в 16.00 В.БОНДАРЯ представил руководящему составу ОГА секретарь Совета национальной национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ.
Пресс-служба облгосадминистрации ссылается на И.ПЛЮЩА, который сообщил, что председатель Днепропетровской ОГА Надежда ДЕЕВА написала заявление по собственному желанию еще месяц тому назад.
Лично Н.ДЕЕВА присутствовала во время представления В.БОНДАРЯ.
Журналистов всех центральных СМИ на представление нового руководителя Днепропетровской области не пригласили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter