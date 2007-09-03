Виктора Бондаря назначили и.о. главы Днепропетровской ОГА

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ назначен временно исполняющим обязанности председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председатели ОГА.

По информации пресс-службы, сегодня в 16.00 В.БОНДАРЯ представил руководящему составу ОГА секретарь Совета национальной национальной безопасности и обороны Украины Иван ПЛЮЩ.

Пресс-служба облгосадминистрации ссылается на И.ПЛЮЩА, который сообщил, что председатель Днепропетровской ОГА Надежда ДЕЕВА написала заявление по собственному желанию еще месяц тому назад.

Лично Н.ДЕЕВА присутствовала во время представления В.БОНДАРЯ.

Журналистов всех центральных СМИ на представление нового руководителя Днепропетровской области не пригласили.