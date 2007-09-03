Богатырева говорит, что Президент и оппозиция забились в угол

Завтра Верховная Рада Украины V созыва не будет рассматривать законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части местного самоуправления, а рассмотрит только те изменения, которые связанны со снятием депутатской неприкосновенности и льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявила координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЕВА после заседания координационного совета коалиции.

Она сообщила, что сейчас продолжается сбор подписей народных депутатов под законопроектом о внесении изменений в Конституцию, которые связаны со снятием депутатской неприкосновенности и льгот.

По словам Р.БОГАРЫРЕВОЙ, есть договоренность с народными депутатами, и поэтому будет собрано необходимое количество подписей (для рассмотрения этого вопроса необходимо собрать 150 подписей народных депутатов – УНИАН).

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, сейчас рабочая группа разрабатывает окончательную формулировку положений законопроекта. Она сказала, что ни Президент Украины, ни депутаты от оппозиции не ответили на приглашение завтра принять участие в заседании парламента и проголосовать за снятие депутатской неприкосновенности и льгот.

По ее словам, они, наверное, «боятся снимать депутатскую и президентскую неприкосновенность, поэтому забились в угол и не отвечают». «Наверное, они не придут, побоятся», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

Она подтвердила, что парламент будет заседать только завтра, а потом всю неделю депутаты будут работать в округах.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время заседания Согласительного совета сообщил председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ сообщил, что завтра парламент планирует рассмотреть проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины” (по усовершенствованию механизма организации публичной власти). Эти изменения касались распределения полномочий между ветвями власти и органами местного самоуправления.

Ранее представители БЮТ и блока «Наша Украина – Народная самооборона» неоднократно заявляли, что их фракции не намерены принимать участие в IV сессии ВР V созыва, поскольку этот парламент является неполномочным.