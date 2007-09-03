Представитель блока «Наша Украина – Народная самооборона» в Центральной избирательной комиссии Роман ЗВАРИЧ не исключает проведения повторной жеребьевки по определению номеров партий и блоков в бюллетене для голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, Р.ЗВАРИЧ выразил уверенность, что завтра Административный суд г. Киева вынесет правомерное решение относительно Гражданской партии «Пора», и ЦИК будет вынужден снять эту политическую силу с регистрации.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что вопрос повторной жеребьевки не прописан в действующем законодательстве, но, по его мнению, ее можно провести, поскольку “это намного лучше, чем избиратели увидят отсутствие определенного порядкового номера в бюллетене”.

Как сообщал УНИАН, 28 августа Окружной административный суд г. Киева начал рассмотрение жалобы блока «Наша Украина – Народная самооборона» относительно признания незаконными действий Министерства юстиции Украины, которое выдало, как утверждают в блоке, самопровозглашенным лидерам “Поры” документы этой политической силы.

В тот же день Центральная избирательная комиссия исключила кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” из избирательного списка блока “Наша Украина – Народная самооборона”, а также зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от партии “Пора” на выборы 30 сентября.

31 августа блок НУ-НС обжаловал в Киевском окружном административном суде регистрацию ЦИК партии “Пора” как самостоятельного субъекта избирательной кампании.

В тот же день Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Министерства юстиции по внесению изменений в состав руководящих органов партии “Пора” от 23 августа 2007 года.

2 сентября Министерство юстиции Украины подало жалобу в Апелляционный административный суд г. Киева на решение Окружного административного суда столицы относительно партии «Пора», которая по решению Центральной избирательной комиссии была исключена из списка блока "Наша Украина – Народная самооборона".