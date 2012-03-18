Янукович напомнил россиянам о Второй мировой войне

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость и в дальнейшем поддерживать тесные гуманитарные связи между Украиной и Россией.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу «Россия-24».

«Гуманитарная составляющая наших отношений имеет огромное значение», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства в частности напомнил, что украинцы и россияне вместе боролись в годы Второй мировой войны. Сегодня, убежден он, мы должны помнить и уважать память о подвиге того поколения.

«Это поколение победителей, освободителей нас обязывает, чтобы мы не разрушали гуманитарные связи», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Это люди, перед которыми мы в долгу... Мы сдаем экзамены перед ними, как перед своей совестью», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.