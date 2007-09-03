Пискун сказал, где сформировался его дурноватый характер

"Мой, может и дурноватый, характер сформировался именно во Львове, где я учился на юридическом факультете. Потому, если вы знаете негативного Пискуна, - это все ваше воспитание", - об этом сегодня, 3 сентября, во время пресс-конференции во Львове заявил экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун.

По словам Святослава Пискуна, его визит во Львов - не предвыборная агитация, а просто желание посетить своего товарища, сын которого в этом году поступил на юридический факультет Львовского национального университета им. Ивана Франка. "Я не говорил со студентами о выборах", - отметил он.

zaxid.net