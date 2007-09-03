Фельдман с вертолета увидел, что люди живут в средневековье

Глава Харьковского областного штаба БЮТ, народный депутат Украины пятого созыва Александр ФЕЛЬДМАН агитационную кампанию в регионе начал нестандартным способом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областного БЮТ, А.ФЕЛЬДМАН облетает отдаленные места региона на вертолете, посещая таким образом около десяти населенных пунктов ежедневно.

В сообщении отмечается, что А.ФЕЛЬДМАН «шокирован» условиями жизни в харьковской глубинке, и на основе собранных фото- и видеоматериалов планирует организовать тематическую выставку.

«Люди в сельской местности, особенно в далекой глубинке, сегодня живут в условиях, напоминающих средневековье. Если бы посетители предстоящего финала чемпионата Евро-2012 проехали по этим забытым Богом и цивилизацией районам, они бы, наверное, не поверили, что такое возможно в современной Европе», - цитирует слова руководителя Харьковского БЮТ пресс-служба.