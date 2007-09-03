Мельниченко пугает политиков заявлениями

Третий номер избирательного списка Партии вольных демократов, экс-майор Государственной охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО планирует до середины сентября сделать важные заявления относительно ведущих украинских политиков.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, рассказал официальный представитель вольных демократов в Центральной избирательной комиссии Александр ЕЛЬЯШКЕВИЧ.

По словам А.ЕЛЬЯШКЕВИЧА, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО планирует вернуться в Украину до 16 сентября.

А.ЕЛЬЯШКЕВИЧ сообщил, что несколько дней назад в одной из заграничных клиник Н.МЕЛЬНИЧЕНКО была успешно сделана сложная операция. Сейчас экс-майор Госохраны чувствует себя лучше и проходит курс интенсивной реабилитации.