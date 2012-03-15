Ефремов - против Карпачевой, потому что она уже «зашоренная»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сомневается, что его политическая сила во время повторного внесения кандидатур на должность Омбудсмена предложит кандидатуру Нины КАРПАЧЕВОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня журналистам.

«Я думаю, что на данное время мы эту кандидатуру рассматривать не будем», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ объяснил, что подавляющее большинство членов фракции Партии регионов выступает за то, чтобы должность Омбудсмена занял новый человек.

«Человек, который проработал на своем месте 10 лет, он в некоторых вопросах становится зашоренным», - сказал он.

Комментируя результаты голосования по избранию Омбудсмена, А.ЕФРЕМОВ отметил, что ничего страшного не произошло.

По его словам, результаты голосования подтвердили, что в парламентском большинстве никто не вынуждает депутатов что-то делать, в частности голосовать против их воли.

Лидер фракции Партии регионов не исключил, что его политическая сила снова может внести кандидатуру Валерии ЛУТКОВСКОЙ, однако в том случае, если будет полная гарантия, что ее поддержат.

Также А.ЕФРЕМОВ не исключил, что могут рассматриваться совсем другие кандидатуры.