МИД отказалось от 10 участков, предложенных вместо Пейзажной аллеи

Власть Киева предлагала Министерству иностранных дел 10 земельных участков под застройку в качестве альтернативы Пейзажной аллее, но МИД от предложений отказалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА сообщила сегодня на брифинге перед началом заседания сессии Киевсовета.

«Мы уже подобрали даже 10 таких предложений, но пока МИД от всех предложений отказалось. Там спорный вопрос, но вы уже слышали комментарии (председателя КГГА) Александра ПОПОВА, что вместе с общественностью это строительство будет приостановлено, и мы не дадим возможности уничтожить Пейзажную аллею. Она останется с теми насаждениями, которые там есть», - отметила Г.ГЕРЕГА.

Она сообщила, что столичная власть ищет другие варианты земельных участков и предлагает их МИД вместо Пейзажной аллеи.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Высший административный суд отменил решение Апелляционного админсуда о запрещении строительства на Пейзажной аллее.

Таким образом, на месте сквера и детской площадки на Пейзажной аллее разрешено строительство по заказу МИД.