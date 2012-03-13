Герман обещает уйти с должности, если будет решение суда

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что выполнит любое решение суда относительно ее пребывания в должности.

Об этом она заявила, комментируя по просьбе УНИАН информацию о том, что суд рассмотрит иск гражданина Владимира ОЛЕНЦЕВИЧА из Донецка к Президенту Украины с требованием уволить ее с занимаемой должности за высказывания.

«Я горжусь государством, в котором каждый гражданин может обратиться в суд с иском даже к наивысшему лицу государства. И суд рассмотрит каждое представление. Как законопослушная гражданка я выполню любое решение суда », - сказала А.ГЕРМАН

На вопрос корреспондента УНИАН, подал ли иск с требованием ее уволить тот самый гражданин ОЛЕНЦЕВИЧ, который обращался в суд с требованием отменить указы о присвоении звания Героев Украины Степану Бандере, Роману Шухевичу, Василию Стусу и Владимиру Ивасюку, А.ГЕРМАН ответила, что гражданин имел право подавать и такие иски. «И, как мы знаем, суд их рассматривал», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, донецкий адвокат В.ОЛЕНЦЕВИЧ сегодня заявил, что Высший административный суд Украины 15 марта рассмотрит иск к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ об увольнении А.ГЕРМАН с должности советника Президента.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ сказал, что 27 февраля 2012 года он направил в Высший админсуд иск, в котором просил признать противоправной бездеятельность Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА, что «выражается в не увольнении им А.ГЕРМАН с должности советника Президента Украины - руководителя Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины за систематическую дискредитацию в глазах широкой мировой общественности как Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, так и государства Украина».

По мнению В.ОЛЕНЦЕВИЧА, изложенном в тексте искового заявления, А.ГЕРМАН «распространяла гнусную клевету на конституционно определенную систему организации государственной власти в Украине и заведомо ложную информацию о своем влиянии на Президента…».

Аргументируя свою позицию, В.ОЛЕНЦЕВИЧ цитирует ряд публичных высказываний А.ГЕРМАН, в частности, во время программы «Свобода слова» на телеканале ICTV 19 сентября 2011 года, когда А.ГЕРМАН, комментируя ситуацию с делом Юлии ТИМОШЕНКО, заявила: «...Як би я знала, хто приймав таке рішення, я задушила б його власними руками».