Завтра президенты Украины и Туркменистана сходят в цирк

Завтра, 14 марта, в 11:00 Президенты Украины и Туркменистана Виктор ЯНУКОВИЧ и Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ посетят представление для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей из малообеспеченных семей в исполнении конноспортивной группы «Галкыныш» и украинских артистов циркового искусства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, мероприятие состоится в рамках визита Президента Туркменистана в Украину в Национальном цирке Украины (пл. Победы, 2).

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