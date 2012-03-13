Завтра президенты Украины и Туркменистана сходят в цирк
21:51, 13 марта 2012Политика
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Мероприятие состоится в рамках визита Президента Туркменистана в Украину
Завтра, 14 марта, в 11:00 Президенты Украины и Туркменистана Виктор ЯНУКОВИЧ и Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ посетят представление для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также детей из малообеспеченных семей в исполнении конноспортивной группы «Галкыныш» и украинских артистов циркового искусства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, мероприятие состоится в рамках визита Президента Туркменистана в Украину в Национальном цирке Украины (пл. Победы, 2).
Аккредитация проводится по тел. (044) 255-63-18.
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