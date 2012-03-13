Рассмотрение скандальных законопроектов отложили до пятницы

Верховная Рада отложила до 16 марта рассмотрение законопроектов относительно внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 378 из 421 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, ранее, когда председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил о рассмотрении данных законопроектов, фракции "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС заблокировали трибуну парламента.

В.ЛИТВИН предложил перенести рассмотрение данных законопроектов на пятницу, 16 марта. По его словам, во время Часа вопросов к правительству в пятницу министр энергетики и другие правительственные чиновники информируют парламент относительно содержания данных законопроектов.

В.ЛИТВИН отметил, что правительство убеждает, что речь не идет о приватизации газотранспортной системы, а речь идет исключительно о выполнении Энергетической хартии, поскольку «не может быть монополист, который добывает газ, доставляет и транспортирует газ».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что если бы речь шла о приватизации ГТС, то тогда бы рассматривались изменения к законодательству, которое содержит перечень объектов, не подлежащих приватизации, поскольку в этом перечне есть и ГТС Украины.

После перепалки народные депутаты согласились перенести рассмотрение данных законопроектов, поскольку В.ЛИТВИН отметил, что если бы он хотел, то уже бы сегодня поставил на голосование в первом чтении эти законопроекты без обсуждения, мотивируя это тем, что нет возможности из-за блокирования рассматривать их в сессионном зале.