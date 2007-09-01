Шуфрич порадовал подчиненных: зарплаты можно поднять до 70%

Министерство финансов Украины утвердило объем финансирования МЧС, который позволяет до 70% поднять зарплаты спасателям, заявляет министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, об этом он сказал сегодня во время празднования Дня знаний и приведения к присяге курсантов первого курса Черкасской Академии пожарной безопасности имени Героев Чернобыля.

Н.ШУФРИЧ поздравил курсантов и преподавателей с тем, что отныне институту присвоен статус академии.

Министр выразил убеждение, что «к тем людям, которые рискуют жизнью ради безопасности других, соответственно отнесется и государство. К сожалению, в 2005 та в первой половине 2006 года внимания к работникам министерства было мало, но в этом году нам удалось до 30% поднять зарплаты нашим младшим руководителям. Безусловно, нужно поднимать зарплаты тем, кто борется за сохранение государственного и личного имущества и жизни людей. И мне приятно, что вчера Министерство финансов Украины утвердило объем финансирования, который позволяет нам до 70% поднять зарплаты спасателям. С 1 января 2008 года сегодняшние курсанты смогут получать стипендии 300 гривен, а с 1 сентября следующего года - 530 гривен».

Отвечая на вопрос о реформировании МЧС в целом, Н.ШУФРИЧ отметил, что получил поддержку правительства о возобновлении системы гражданской защиты. «Безусловно, нужна модернизация, лет 15 никто никакой помощи МЧС не оказывал. Это было понятно, страна сама была в кризисе. Хотя с 2002 года мы начали из него выходить, 2005 год опять был не очень благоприятным для экономического развития страны. Впрочем, мне приятно отметить, что в этом году впервые за годы независимости было уделено внимание модернизации МЧС. Приблизительно на 5-7% нам удастся обновить технику, и, как видите, уже сегодня Черкасской академии мы нашли возможность подарить спасательный автомобиль», - сказал министр.

Кроме того, Н.ШУФРИЧ сообщил, что сейчас силами правительства создается мощная спасательная авиация и санитарная авиация.