В Москве задержали оппозиционера, обозвавшего Путина самозванцем

В Москве около 60 человек попытались устроить несанкционированное шествие, координатор «Левого фронта» оппозиционер Сергей УДАЛЬЦОВ задержан.

Об этом УНИАН сообщили в ГУВД Москвы.

«Около 60 человек вместе с Сергеем УДАЛЬЦОВЫМ предприняли попытку совершить провокацию в районе Арбатской площади и устроить несанкционированное шествие. Московская полиция обязана пресекать такие провокационные действия в строгом соответствии с законодательством», - говорится в сообщении.

«Ни о каких «тысячах человек», участвующих в шествии, как заявил С.УДАЛЬЦОВ, речи быть не может», - отметили в полиции.

Ранее российский оппозиционер Сергей УДАЛЬЦОВ призвал устроить 1 мая миллионное шествие по Москве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил сегодня на митинге «За честные выборы» на Новом Арбате в российской столице.

«1 мая, за неделю до инаугурации Президента, предлагаю выйти в Москве миллиону человек», - сказал С.УДАЛЬЦОВ.

Он обратился со сцены к собравшимся с вопросом: «Если ПУТИН не Президент, то кто он тогда?». «Вор!», - ответили участники акции.

Кроме того, С.УДАЛЬЦОВ назвал избранного Президента России «самозванцем».

Он заявил, что 4 марта, в день выборов, кампания «За честные выборы» не закончилась, а перешла в другую стадию и будет называться «За честную легитимную власть против жуликов, воров и самозванцев».

Как сказал С.УДАЛЬЦОВ, властям не стоит рассчитывать, что после выборов количество уличных протестов уменьшится. «Мы не уйдем», - заверил он.