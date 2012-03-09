Турчинов, Яценюк и Тягнибок вместе почтили память Шевченко

Лидеры объединенной оппозиции вместе почтили память Тараса Шевченко в день рождения поэта.

Как сообщает сайт партии "Батькивщина", цветы к памятнику Т.Шевченко в Киеве возложили первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ, лидер «Фронта змін» Арсений ЯЦЕНЮК и глава партии «ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что сегодня оппозиция продемонстрировала, что ее представители – вместе. «Это символично, что именно сегодня лидеры оппозиции вместе возложили цветы нашему великому Кобзарю», – сказал он.

По словам политика, сейчас идет активный объединительный процесс оппозиции «не только в центре, но и на региональном уровне». Мощные координационные советы создаются практически во всех регионах Украины.

«И в Донецке, и во Львове, и в Луганске, и в Одессе - то есть, везде - и в регионах, и в центре мы объединяемся», – заявил А.ТУРЧИНОВ.

«Только вместе мы сможем победить и восстановить демократический европейский путь Украины», – подчеркнул он.