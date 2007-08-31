Цушко: Ющенко надо хоть немного разбираться, как пишутся законы

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО называет «политической близорукостью» претензии в его адрес со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, высказанные сегодня на координационном совещании руководителей правоохранительных органов.

Об этом сказано в комментарии В.ЦУШКО, переданном УНИАН пресс-службой Социалистической партии Украины.

В частности, на обвинение в том, что именно В.ЦУШКО является автором закона о госзакупках, министр сказал, что был одним из авторов этого законопроекта.

«ЮЩЕНКО следует хоть немного разбираться в том, как пишутся законы. Я был руководителем рабочей группы, а не автором упомянутого закона. Это – две большие разницы для тех, кто хоть немного разбирается в том, что говорит. Авторами же закона были, среди прочих, и представители оппозиции. В конце концов, именно подпись ЮЩЕНКО стоит под этим законом, а не ЦУШКО», - отметил министр.

Его также удивило высказывание В.ЮЩЕНКО о том, что министр во время избирательной кампании может находиться на рабочем месте. В.ЦУШКО отметил, что он «человек законопослушный». «Если в законе сказано, что я должен уйти в предвыборный отпуск, я ухожу в отпуск и не придумываю всяких лазеек и хитростей, чтобы ухватиться за кресло и использовать админресурс», - сказал министр.

Комментируя требование Президента возобновить расследование уголовного дела, возбужденного в его отношении, В.ЦУШКО сказал: «По-человечески ЮЩЕНКО можно понять – он настроился, что я приду на это совещание, и он выскажет свой гнев, почему я не в отпуске, когда началась предвыборная кампания? Не вышло – так нашел другую зацепку. Вообще, почти ни одно его выступление уже не обходится без претензий в адрес ЦУШКО – не может простить того, что я не дал ему захватить Генпрокуратуру под свое единоличное правление, пока премьер и председатель Верховной Рады были за пределами Украины», - отметил В.ЦУШКО.