Литвин: некоторые оппозиционеры очень часто бывают на Банковой

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ имеет право самостоятельно определять формат встречи с представителями фракций парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам в Житомирской области, комментируя сообщение о встрече Президента с лидерами всех фракций на будущей неделе и требование оппозиции встретиться только с ними.

В.ЛИТВИН выразил удивление, что вопрос встречи с Президентом переносится в политическую плоскость, поскольку некоторые оппозиционеры и так очень часто бывают на Банковой.

Как сказал В.ЛИТВИН, руководители всех фракций должны принять участие в этой встрече, если все же будет окончательно определена ее дата. «Я думаю, как раз будет прекрасная возможность выразить свою позицию, свое виденье того, что происходит в Украине. Потому что, когда я услышал информацию, что это должна быть закрытая встреча лишь с представителями оппозиции, то возникает вопрос: что, Президент напишет поручение Верховной Раде как выполнять те предложения, которые предложит оппозиция?», - заметил спикер.

В.ЛИТВИН отметил, что, так или иначе, нужен широкий диалог между лидерами фракций и руководством Украины, и нужно выходить на те решения, которые нужны. «А в каком формате будет встреча, я думаю, в данном случае слово - за Президентом», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, встреча Президента с лидерами фракций запланирована на следующую пленарную неделю, которая состоится 13-16 марта.

Лидеры фракций НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО и «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заявили, что оппозиционные силы настаивают на публичной встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ без привлечения провластных фракций.