Путин назвал СНГ приоритетом своей международной политики

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин считает СНГ абсолютным приоритетом в международных отношениях.

Отвечая на вопрос журналистов о том, каким будет его первый международный визит после вступления в должность президента России, Путин заявил: "Абсолютный приоритет - СНГ".

"Но не забываем и про другие страны", - отметил он.