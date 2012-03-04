Путин назвал СНГ приоритетом своей международной политики
23:14, 04 марта 2012Политика
855
"Но не забываем и про другие страны"
Кандидат в президенты РФ Владимир Путин считает СНГ абсолютным приоритетом в международных отношениях.
Отвечая на вопрос журналистов о том, каким будет его первый международный визит после вступления в должность президента России, Путин заявил: "Абсолютный приоритет - СНГ".
"Но не забываем и про другие страны", - отметил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter