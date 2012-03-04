Новый газовый договор подпишут на строк до 2020 года?

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ считает, что новое газовое соглашение между Украиной и Россией должно быть подписано на период до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в киеве, отвечая на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах России.

«Надо иметь в виду, что соглашение должно быть подписано не на один год и не на два, а, по всей видимости, на период до 2020 года», - сказал посол.

Он отметил, что готовятся не просто изменения к действующему соглашению, а новое межправительственное соглашение по газу.