Новый газовый договор подпишут на строк до 2020 года?
16:20, 04 марта 2012Политика
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Зурабов говорит, что готовятся не просто изменения к действующему соглашению, а новое межправительственное соглашение по газу
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ считает, что новое газовое соглашение между Украиной и Россией должно быть подписано на период до 2020 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в киеве, отвечая на вопросы журналистов после голосования на президентских выборах России.
«Надо иметь в виду, что соглашение должно быть подписано не на один год и не на два, а, по всей видимости, на период до 2020 года», - сказал посол.
Он отметил, что готовятся не просто изменения к действующему соглашению, а новое межправительственное соглашение по газу.
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