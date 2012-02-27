Тимошенко пугает власть высшим судом, где нет ни «вовков», ни «киреевых»

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала обвинительный приговор бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО приговором “режиму ЯНУКОВИЧА”.

Об этом говорится в обращении Ю.ТИМОШЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

“Я не буду анализировать их решение, поскольку абсурд никакому анализу не подлежит. Вся страна и весь мир видят, кто именно в Украине у власти, кто заказывает и штампует политические приговоры. Уже всех и все названо своими именами. Я хочу сказать о другом. День осуждения Юрия ЛУЦЕНКО – это еще и день провозглашения приговора режиму ЯНУКОВИЧА. Да, они бросают нас за решетку, но боятся нас еще больше. Они прячут нас по тюрьмам, но чувствуют своими животными инстинктами, что их время заканчивается”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она еще раз отметила, что власть фальсифицирует против оппозиционных политиков дела, но знает, что уже и “им пишется справедливый приговор в том высшем суде, где нет ни “вовков”, ни “киреевых””.

”Потому что чтобы они ни делали и как бы ни бесновались, всю страну, весь народ не пересажать, не обмануть, не запугать. Они оглашают приговоры нам - получают приговор себе, от которого им не спрятаться, какие бы стены, крепости и резиденции они себе не настроили.

Конец их придет, и придет скоро. И придет он не из-за границы. Их бесславный конец придет из Украины: из Львова и Донецка, из Одессы и Полтавы, из Чернигова и Харькова.

Сегодня мы за решеткой. Но если такую цену мы должны заплатить за освобождение страны, то мы согласны ее платить. Юра (ЛУЦЕНКО), я знаю, согласится со мной”, - подчеркнула экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила Ю.ЛУЦЕНКО за выдержку, мужество, честь, несокрушимость, благородство и за то, что он остался настоящим мужчиной на фоне тех немощных шутов, которые пытались тебя судить”.

”Я знаю, Юра, что бывают в жизни такие обстоятельства, когда главное - не сохранить личную свободу, а остаться человеком и не сдаться. Я уверена, что ты достойно выдержишь эти испытания. Хочу, насколько это возможно, поддержать родных и близких Юры. Держитесь”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она обратилась ко всем друзьям, соратникам, товарищам, “которые с болью в сердце восприняли этот позорный приговор”, не впадать в отчаяние и не печалиться.

“Вставайте и боритесь. Падение антиукраинского режима ЯНУКОВИЧА – это лишь вопрос времени. Вы – ответственны сегодня за свободу и независимость Украины. Поэтому не нужно плакать и жаловаться на судьбу. Собирайте волю, собирайте силы, вставайте рядом друг с другом, чтобы приблизить тот день, когда наконец закончится в стране эта пора позора! Боритесь! Не бойтесь! Не сдавайтесь! До встречи на свободе!”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО осуждены к 4 годам лишения свободы с конфискацией личного имущества. Соответствующее решение сегодня, 27 февраля, огласил председательствующий на судебном процессе судья Сергей ВОВК. Также суд своим решением лишил Ю.ЛУЦЕНКО первого ранга государственного служащего и запретил занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и организационно-исполнительными функциями предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, в течение двух лет.

Кроме того, суд пришел к заключению о необходимости взыскать с Ю.ЛУЦЕНКО в пользу МВД Украины более 643 тыс. грн. в качестве компенсации за незаконное празднование Дня милиции во Дворце «Украина» в 2008-2009 годах.

Защита Ю.ЛУЦЕНКО намерена обжаловать приговор как только получит на руки полный текст судебного решения.