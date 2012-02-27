Польский эксперт: украинская власть идет по пути Лукашенко и Путина

Украинская власть приговором бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО хочет запугать общество, а такой строгий приговор может свидетельствовать о подготовке "силового сценария" на парламентских выборах осенью этого года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал директор польско-украинского фонда PAUCI Ян ПЕКЛО.

"Это метод запугивания общества и способ показать людям, что власть не сдастся, и если будут протесты после фальсификаций выборов, то будет подавлять их силой", - сказал он, комментируя сегодняшнее решение украинского суда.

Эксперт сказал, что таким образом украинская власть идет по пути Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и действующего главы российского правительства, который практически гарантировано опять возглавит Россию по итогам выборов Президента в марте, Владимира ПУТИНА.

"Это однозначно и окончательно может отдалить Украину от Европейского Союза", - сказал собеседник УНИАН.

Я.ПЕКЛО отметил, что даже если согласованное в конце прошлого года Соглашение об ассоциации с Украиной будет в ближайшее время парафировано, то все равно оно почти не имеет шансов быть введенным в действие в случае продолжения нарушения демократических стандартов, которые имеют место в Украине.

Как сообщал УНИАН, Печерский суд Киева в октябре прошлого года приговорил бывшего главу правительства Юлию ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газового контракта с Россией в 2009 году.

Представители Евросоюза неоднократно называли дело Ю.ТИМОШЕНКО "политическим", добиваясь ее освобождения и разрешения для нее и других оппозиционеров - среди которых Ю.ЛУЦЕНКО - участия в парламентских выборах 2012 года.

ЕС также назвал условием подписания и ратификации согласованного в конце прошлого года Соглашения об ассоциации с Украиной, который до сих пор не парафирован, проведение честных выборов в Верховную Раду.