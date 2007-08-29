Вместо мяса Януковича Луценко нашел мясо Сталина (фоторепортаж)

Лидер Блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий Луценко в рамках агитационного тура посетил ОАО «Калиновский агрохим» в Винницкой области. Там он перессказал работникам свинофермы историю, которая уже разошлась по Украине, - как на прошлой неделе он искал в Харькове «легендарное мясо Януковича по 12 гривен» .

“Я и решил приехать сюда, к вам, чтобы узнать себестоимость мяса", – цитирует Луценко сайт НУ-НС. «Как выяснилось, себестоимость, в частности, свинины - 10 гривен. Из них 4 гривни - это налоги», - добавил политик.

Луценко заявил, что 54% мяса, что потребляется в Украине, заводится из-за границы и «это все делается через свободные экономические зоны Донецка». «Сегодня же импортное мясо, которое завозится в Украину, люди называют «сталинским», потому что оно приблизительно 1952-го года заморозки», - сказал Юрий Луценко.

Фото Александра Косарева / УНИАН