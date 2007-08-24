Как Луценко по рынкам мясо Януковича искал (фоторепортаж)
Лидер НУ-НС назвал продукт "легендарным"
Лидер блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО лично решил убедиться, действительно ли на украинских рынках есть в продаже обещанное правительством Виктора ЯНУКОВИЧА мясо по цене 12 грн. за килограмм.
Как передает корреспондент УНИАН, с этой целью Ю.Луценко вчера утром посетил центральный рынок Харькова и приобрел там за 12 грн. 400 граммов говядины, а также еще килограмм - за 28 грн.
После этого, обращаясь к присутствующим на рынке людям, которые подошли к нему, Ю.Луценко сказал: “Вот вам мясо за 12 гривень (продемонстрировав приобретенные им 400 граммов говядины), а вот вам килограмм за 28 гривень (показав пакет с килограммом приобретенного мяса)”.
В конце Ю.Луценко отметил: «Я харьковчан прошу сделать одну вещь: вот кто найдет на харьковском рынке легендарное мясо ЯНУКОВИЧА за 12 грн. за килограмм, голосуйте за него…».
|Плакат на входе в здание Центрального рынка Харькова заранее просветил лидера НУ-НС, с кем ему придется иметь дело внутри
|Вот этой представительнице ”гордости и опоры страны” выпала честь обслужить экс-министра Юрия Луценко. Остальные тихо завидовали по углам
|Не то Юрий Луценко давно уже на рынках мясо не выбирал... Не то наоборот - выбирает так часто, что наловчился определяться ”на глазок”...
|- Это и есть легендарное мясо Януковича? - Нет, это - говядина...
|Кусочек на 12 гривень не дотянул и до полу-килограма. Впрочем, кое для кого и жук - мясо. На выходе Луценко отдал покупку нищенке
Фото Александра Косарева / УНІАН