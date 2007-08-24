Как Луценко по рынкам мясо Януковича искал (фоторепортаж)

Лидер блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО лично решил убедиться, действительно ли на украинских рынках есть в продаже обещанное правительством Виктора ЯНУКОВИЧА мясо по цене 12 грн. за килограмм.

Как передает корреспондент УНИАН, с этой целью Ю.Луценко вчера утром посетил центральный рынок Харькова и приобрел там за 12 грн. 400 граммов говядины, а также еще килограмм - за 28 грн.

После этого, обращаясь к присутствующим на рынке людям, которые подошли к нему, Ю.Луценко сказал: “Вот вам мясо за 12 гривень (продемонстрировав приобретенные им 400 граммов говядины), а вот вам килограмм за 28 гривень (показав пакет с килограммом приобретенного мяса)”.

В конце Ю.Луценко отметил: «Я харьковчан прошу сделать одну вещь: вот кто найдет на харьковском рынке легендарное мясо ЯНУКОВИЧА за 12 грн. за килограмм, голосуйте за него…».

Фото Александра Косарева / УНІАН