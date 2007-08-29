В Европарламенте наконец поняли, чем ПР отличается от БЮТ

Политические силы Украины продемонстрировали прогресс в развитии и единство в вопросе европейской интеграции. Такой вывод по окончании публичных слушаний "Украина накануне парламентских выборов", которые состоялись поздним вечером во вторник в Брюсселе, сделал один из организаторов этого мероприятия, вице-президент Европейского парламента Марек Сивец, сообщают Подробности

"Если я буду сравнивать эту встречу с другими, которые состоялись в прошлом, я вижу, что язык общения стал намного лучше и более общим для всех политических партий: было меньше агрессии, меньше жесткой конфронтации, но, и что для меня очень важно, я могу сделать различие, например, между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко", - сказал он по окончании слушаний в интервью украинским журналистам.

По мнению Сивеца, политические силы Украины "начали осознавать, как слушать". "До этого диалога в Украине был диалог глухих со слепыми - они могли только говорить, но не хотели слушать. Сейчас я увидел значительный интерес, что ново", - подчеркнул он.

Вице-президент Европарламента считает, что "дискуссия о любой будущей коалиции, любые соглашения начинаются с того, что люди начинают слушать". "Я думаю, что это - значительный шаг вперед. Я верю, что в результате выборов будет возможность создать коалицию, и я поддерживаю как можно более широкую коалицию", - сказал Сивец.