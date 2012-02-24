Янукович: Если мне кто-то завидует - правильно делает

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Днепропетровске предложил журналисту одного из оппозиционных изданий посостязаться с ним в спортивных упражнениях в многоборье.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, во время брифинга журналист задал В.ЯНУКОВИЧУ вопрос, достиг ли он за два года в должности Президента тех целей, которые ставил перед выборами. При этом журналист спросил о резиденции «Межигорье», уровне жизни народа, украинских олигархов, благосостоянии семьи Президента.

В.ЯНУКОВИЧ избежал прямого ответа на поставленные вопросы, и заявил следующее: «Для того чтобы работать на таком уровне, круглосуточно, как я, нужно быть здоровым. Для того чтобы быть здоровым, нужно вести определенный образ жизни: есть мало, больше двигаться, я все это делаю». «Если мне кто-то завидует - правильно делает. Пусть попробует так жить, как я. Я предлагаю молодому журналисту посостязаться со мной в спортивных упражнениях в многоборье», - ответил В.ЯНУКОВИЧ.