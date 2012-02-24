Томенко: Янукович может выкрутиться, обвинив во всех проблемах Азарова

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что Виктор ЯНУКОВИЧ за два года своей деятельности на посту Президента Украины еще имеет шанс получить «три» по пятибалльной шкале.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал в интервью «5 каналу», отвечая на вопрос об оценке деятельности Президента за два года, прошедшие с момента его инаугурации (25 февраля).

«У Президента еще есть несколько дней до даты инаугурации, чтобы выйти в показателях своей деятельности на слабенькую тройку», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что это может стать возможным только в том случае, если В.ЯНУКОВИЧУ удастся убедить всех, что не в нем главная причина невыполнения предвыборных обещаний, которые касались, в частности, улучшения социальных стандартов жизни каждого гражданина; улучшения экономической ситуации, которое должно было завершиться созданием новых рабочих мест, и обеспечения «дружеских», взаимовыгодных отношений с Россией. «По этим трем параметрам ситуация не только не улучшились, а существенно ухудшилась по сравнению с предыдущим периодом», - заявил Н.ТОМЕНКО.

«Поэтому, от оценки «два» по пятибалльной шкале за два года пребывания у власти Президента может спасти только акцент на ответственности непрофессионального правительства АЗАРОВА и тех глав областных и районных администраций, которые не способны обеспечить работу на местах», - сказал вице-спикер.

В то же время, отметил Н.ТОМЕНКО, «Президент еще имеет шанс выйти в оценке своей деятельности на «три», если до 25 февраля центр критики будет перенесен на правительство Николая АЗАРОВА и мы станем свидетелями отставки правительства и глав областных администраций, которые превратились в феодалов и создают негативный имидж Президенту и его команде».