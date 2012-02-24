Ленин – сегодня не самая главная проблема

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма отказалась от предложения КГГА принять памятник Ленину в коммунальную собственность города Киева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя комиссии Александра БРИГИНЦА.

«Любые действия властей вокруг памятника Ленину, по-моему, это провокация властей, направленная на то, чтобы отвлечь киевлян от проблем города и страны. Лучше киевлянам забыть и не обращать на него внимания. Поэтому любые решения Киевсовета относительно этого мемориального объекта – неуместны», - считает А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что если у киевской власти чешутся руки заниматься каким-то памятником, то пусть вспомнит, что в Киеве разрушается колокольня Михайловского Золотоверхого монастыря, рассыпается лестница к Колонне Магдебургского права, разрушается Дом Мурашко и т.д.

А.БРИГИНЕЦ убежден, что Ленин – это не самая главная проблема Киева сегодня.

23 февраля на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма рассматривался проект решения Киевсовета «О зачислении в коммунальную собственность территориальной общины города Киева памятника В.И. Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Шевченковском районе г. Киева».