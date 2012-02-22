Cотрудники МЧС опечатали офис «Фронта Змін»

Сегодня вечером офис партийной ячейки «Фронта Змін» в Виннице был опечатан сотрудниками МЧС.

В переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии "Фронт Змін" говорится, что официальной причиной стало превышение радиационного фона.

«Сегодня вечером в офис Винницкой организации партии «Фронт Змін» прибыли представители Министерства чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологической службы и правоохранительных органов. После соответствующих замеров сотрудники СЭС сообщили, что радиационный фон в помещении превышен в 22 раза», - сообщили в партии.

Сотрудников офиса винницкого «Фронта Змін» эвакуировали. Сейчас помещение опечатано, отметили в пресс-службе политсилы.