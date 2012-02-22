Литвин советует производителям Украины не зевать в «войнах»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН советует украинским производителям сыра провести международную экспертизу, чтобы прекратить все обвинения в их адрес со стороны России.

Об этом он заявил в интервью Первому национальному каналу.

«Если украинские производители на 100% уверены, что эти сыры соответствуют всем международным и европейским стандартам, то они должны предложить экспертизу международным экспертам», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что украинские производители должны были бы работать на опережение, поскольку известно, что «продовольственные войны» с участием Украины время от времени случаются. «Нужно было не сидеть, считая, что получили, а работать на опережение и иметь международный сертификат, в котором было бы четко зафиксировано, что наши сыры совершенно не подпадают под сомнения», - заявил спикер.

Он также отметил, что потери от последней «сырной войны» с РФ будут ощутимы и для производителей, и для госбюджета страны в целом.

Как сообщал УНИАН, Россия запретила ввоз на свою территорию сыров трех украинских производителей - ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр" (Полтавская обл.)

8 февраля информация об этом была обнародована на сайте Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах обнаружено большое количество пальмового масла.

В Госветслужбе Украины такие претензии назвали безосновательными.