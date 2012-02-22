Политологи назвали главную ошибку двухлетнего правления Януковича

Политолог Владимир ФЕСЕНКО считает, что заключение экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО является главной ошибкой двухлетнего правления Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ФЕСЕНКО выразил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Главная ошибка двух лет президентства Виктора ЯНУКОВИЧА - суд и осуждения Юлии ТИМОШЕНКО, которые создали очень большие проблемы в отношениях с Западом, и в значительной мере испортили все достижения прошлого года по евроинтегации", - сказал В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, именно при таких обстоятельствах все достижения прошлых лет в направлении интеграции страны в Европу нивелированы. "Теперь вопрос соглашения (об Ассоциации Украины в ЕС - УНИАН) зависит от судьбы Ю.ТИМОШЕНКО, от наших внутриполитических проблем", - добавил он.

В то же время политолог обратил внимание на то, что у всех предыдущих президентов Украины наиболее критическими были именно первые два года правления. "Как это не парадоксально, но период первых двух лет был проблемным для всех президентов. Без исключения", - отметил В.ФЕСЕНКО.

Эксперт напомнил, что на грани второго года правления Леонида КРАВЧУКА возник вопрос досрочных президентских и парламентских выборов, двухлетний рубеж президентства Леонида КУЧМЫ на первой каденции был связан с жестокой политической борьбой, а во время второй каденции в этот период возник "кассетный скандал" и обострение отношений между властью и оппозицией.

"Второй год президентства ЮЩЕНКО - та же проблема. Фактически тогда ЮЩЕНКО столкнулся с серьезным падением рейтинга и с тем, что у него начали отнимать власть. В январе 2007 года альянс ТИМОШЕНКО-ЯНУКОВИЧ способствовал тому, что был проголосован закон о Кабинете Министров, который забрал исполнительную власть. Кстати, второй год второго президентства КУЧМЫ, был связан с отставкой ЮЩЕНКО и с арестом ТИМОШЕНКО. 2007 год ТИМОШЕНКО была главной помехой для Президента ЮЩЕНКО. Сейчас ТИМОШЕНКО опять на втором году является проблемой для ЯНУКОВИЧА. Вот такая мистика", - объяснил он.

В свою очередь политолог Вадим КАРАСЕВ добавил, что ни один из предыдущих президентов Украины не был успешным. "Один досрочно ушел. Второй ушел с "кассетным скандалом" и с Помаранчевой революцией. Третий ушел с низким рейтингом. Очевидно, это свидетельствует о том, что Украине не подходит модель постсоветской модели президентства", - считает эксперт.

Политолог считает невозможным продолжение монополизации В.ЯНУКОВИЧЕМ и его командой власти в Украине. "Украина пошла путем России и Беларуси, в которых создана политическая монополия. Но у ПУТИНА в самые лучшие времена был рейтинг 60-70%, такой же был у А.ЛУКАШЕНКО. Это значит, что они вертикализовали не только власть, но и общество, которое их поддерживало. В Украине общество не воспринимает курс Президента на монополизацию власти и экономики", - убежден он.

"Да, власть консолидируется, она становится крепкой, нет конфликта элит, этого "раздрая" между Президентом и премьер-министром. Но есть тихая война между обществом и властью", - заявил В.КАРАСЕВ.