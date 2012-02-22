Ющенко не исключает, что Тимошенко еще станет Президентом

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что экс-премьер-министр, лидер «Батьківщини» Юлия ТИМОШЕНКО еще станет Президентом Украины

Об этом он сказал в программе «Портреты» на «5 канале».

В частности, во время блиц-опроса В.ЮЩЕНКО ответил: «Возможно» на вопрос «Может ли Ю.ТИМОШЕНКО стать еще Президентом». На уточняющий вопрос, по его мнению, скорее да или скорее нет, он ответил: «Скорее возможно».

Также в ходе программы он рассказал, что между ним и Ю.ТИМОШЕНКО никогда не было «романтических» отношений, при этом заметив, что во время, когда он назначил Ю.ТИМОШЕНКО вице-премьером в своем правительстве, была сложная ситуация и было не до этого. В.ЮЩЕНКО отметил, что "всегда ценил отношения" с Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил уверенность, что ему не грозит судьба ТИМОШЕНКО оказаться за решеткой». «А за что?», - спросил он и категорически опроверг слухи, что его «не трогают, поскольку он договорился с властью». Экс-Президент убежден, что для него нет никакого риска относительно уголовного преследования.

Он сказал, что является независимым человеком на вопрос, является ли он оппозиционером. «Я объясню: оппозиция это те, кто олицетворяет себя против власти. А я говорю, что для меня эта власть такая же, как и для большинства моей нации, политических сил, оппозиции. Но сказать, что власть у нас плохая и дальше больше ничего не делать и быть при этом оппозицией, я думаю, что это позиция не до конца добросовестная. Мало говорить о том, что ты оппозиционер, надо говорить о своем плане для страны», - отметил В.ЮЩЕНКО.