Тимошенко написала начальнику колонии, что его режим ее не интересует

Государственная пенитенциарная служба Украины настаивает, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО просила руководство Качановской исправительной колонии не привлекать ее к работам.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ГПтС, в котором опровергается «недостоверная информация, распространенная адвокатом заключенной Ю.ТИМОШЕНКО Сергеем ВЛАСЕНКО».

В сообщении напоминается, что сегодня народный депутат Украины, который выступает защитником интересов экс-премьера, после очередного визита к своей подзащитной заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО не отказывалась от трудовой деятельности в колонии.

ГПтС официально сообщает, что 9 февраля 2012 года Ю.ТИМОШЕНКО обратилась с заявлением к начальнику Качановской исправительной колонии (№ 54) Ивану ПЕРВУШКИНУ, в котором, в частности, она констатирует свое нежелание «соблюдать установленный в исправительной колонии режим, в том числе в части выхода на осмотры, участия в трудовой и воспитательной деятельности, культурных мероприятиях колонии и тому подобное».

«Руководство Качановской колонии, в свою очередь, с пониманием относится к тому, что Ю.ТИМОШЕНКО, во-первых, жалуется на состояние своего здоровья, во-вторых, на протяжении 14-16 февраля проходила медицинское обследование, и в-третьих, сейчас знакомится с материалами уголовного дела (до 28.03.2012 года)», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО заявил, что Ю.ТИМОШЕНКО не обращалась к руководству колонии с просьбой не привлекать ее к исправительным работам.

«Это ложь. Пусть покажут это заявление. Очень легко врать, говоря о том, что кто-то обращается к ним с какими-то просьбами. Покажите заявление!», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.

Адвокат допустил, что это заявление ГПСУ было распространено для того, чтобы дезорганизовать общественность. С.ВЛАСЕНКО отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО по-прежнему чувствует себя очень плохо.

«Я убежден в том, что это была обычная манипуляция, совершенная по окончании работы (медицинской) комиссии: якобы ТИМОШЕНКО здорова, и даже может работать. Это абсурдная ситуация. У ТИМОШЕНКО, по заключениям медицинской комиссии, которые будут в ближайшее время обнародованы, очень тяжелое состояние здоровья сейчас», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.