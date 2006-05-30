Прокурор требует отставки Луценко за защиту сына Ющенко

Прокурор Киевщины Юрий Гайсинский требует отставки министра внутренних дел Юрия Луценко из-за его заявления о непричастности сына президента к стрельбе в бориспольского прокурора Александра Кузовкина.

Гайсинский утверждает, что Луценко не имел права обнародовать данные следствия и категорически заявлять о непричастности младшего Ющенко.

"Действительно, может сын президента никак не причастен, но говорить, как Луценко, что он точно не причастен, не проведя никаких следственных действий - это вызывает дополнительные подозрения", - сказал Гайсинский каналу СТБ.

"Министр лжец – это для цивилизованного государства неприемлемо", - добавил прокурор.

Также прокурор Киевщины защищает пострадавшего и утверждает - вопреки данным медицинской экспертизы, оглашенной Луценко, - Кузовкин получил пулю трезвым.

Как известно, Луценко заявил не только о непричастности Ющенко-младшего к инциденту, но и о том, что два прокурора пытаются шантажировать президента этим инцидентом, намекнув на причастность к этому Гайсинского.

В позапрошлую пятницу Кузовкин был ранен водителем автомобиля БМВ после того, как сделал ему замечание относительно безопасности движения. Некоторые СМИ сообщили, что этим неизвестным может быть охранник сына президента Ющенко, а сам Андрей Ющенко присутствовал при инциденте.

Украинская правда