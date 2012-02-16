Ющенко: Янукович имел право вернуть себе полномочия, урезанные в 2004-ом
Экс-президент об успехах ПР
Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нынешний глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ имел моральное право вернуть себе президентские полномочия, которые были урезаны конституционной реформой, проведенной в разгар Оранжевой революции.
Об этом он сказал в интервью Weekly.ua.
По словам В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ получил самую большую гражданскую поддержку за всю историю независимой Украины. «У нас не было другого Президента, партия которого в парламенте имела бы 182 места», - напомнил В.ЮЩЕНКО об успехах Партии регионов на последних выборах.
При этом В.ЮЩЕНКО объяснил, что в 2004 году он пожертвовал частью полномочий, которые были у Президента, ради того, чтобы отвести страну от пропасти гражданских противостояний.