Власти Киева обещают защитить мастерские художников от рейдеров

Городские власти не допустят рейдерского захвата мастерских художников. Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Леонид Новохатько.

В то же время, он обратился к художникам с просьбой быть более внимательными относительно соблюдения условий договоров аренды.

«Творческие люди не всегда своевременно заботятся о продолжении договоров, а этим часто пользуются недобросовестные люди. Но фактически речь идет о соотношении материального и духовного в современной жизни. Это общая проблема, ее нельзя возводить к поединку чиновника и художника. Власть должна думать о культуре и поддерживать ее – и законодательно, и материально», – отметил Леонид Новохатько.