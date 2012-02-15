Защитят ли в КГГА журналистку, которая пострадала из-за МАФов?

Член спецкомиссии КГГА, руководитель организации "Гражданский корпус" Роман Солодкий не пригласил представителя "Репортеров без границ" в Украине Оксану Романюк на заседание комиссии, как он утверждает в одном из интервью.

Об этом заявила сама журналистка.

"Роман Солодкий не предлагал мне никаких встреч, ни личных, ни, тем более, в КГГА. Напротив, я сегодня попросила его дать мне визитку, но господин Солодкий отказался, и я даже не имею его контактов. Я хочу также подчеркнуть, что я никогда не поручала господину Солодкому каким-либо образом представлять мои интересы или выступать от моего имени", - говорится в заявлении. (Роман Солодкий во время пресс-конференции в УНИАН назвал себя представителем интересов журналистки - Ред.)

Оксана Романюк считает, что заявления господина Солодкого о неотвратимости наказания ее обидчиков - это манипуляция.

"Я впервые услышала о господине Солодком сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, где он заявил в интервью журналистам, что незаконные строительные работы на проспекте Свободы - это благоустройство газона и прокладка электрокабеля. Напоминаю, что застройщики не имели при себе никаких документов, не говоря об обязательном согласии жильцов на любые работы на придомовой территории. Работы проводились ночью, при морозе под -30, под охраной специально нанятых для этого неизвестных лиц. И, наконец, застройщики сами, при свидетелях, неоднократно заявляли, что собираются устанавливать МАФы, и ссылались на "высокую крышу", которая в случае чего их защитит. Очень интересно было бы узнать, откуда у господина Солодкого информация о "кабеле" и "благоустройстве". Если у него настолько хорошо налажена коммуникация с незаконными застройщиками, то, наверное, он может сообщить их данные прокуратуре и милиции, которые сейчас расследуют это дело", - резюмировала Оксана Романюк.