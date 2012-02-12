Тягнибок: популярность "Свободы" на Донбассе стремительно растет

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок рассчитывает набрать в Донецкой области 5-8% голосов на парламентских выборах.

Об этом, как сообщает Gazeta.ua, он заявил в пятницу в Донецке.

"Свобода" в Донецкой области имеет шанс набрать гораздо больше голосов по сравнению с прошлыми выборами. А с учетом количества избирателей, здесь даже небольшой процент может равняться большому проценту на Западной Украине", - сказал Тягнибок.

"5-8%, на такую ​​цифру мы можем рассчитывать даже с учетом кражи голосов. Через социальные сети и партийную канцелярию сегодня мы получаем чуть ли не наибольшее количество писем из Донбасса, здесь число наших сторонников растет как нигде", - похвастался "свободовец".

Он также заявил, что факельные шествия и прочие акции "Свободы" в Донбассе, в последнее время не обходившиеся без столкновений и драк, работают на рост популярности партии.

Тягнибок заверил, что в предвыборной линии "Свободы" на востоке Украины и на ее западе не будет никаких различий.

Он также заверил, что "Свобода" не выйдет из Комитета сопротивления диктатуре, хотя есть опасения, что диктатура приложит все усилия, чтобы расколоть комитет.

"Режим использует силовой сценарий в случае, если люди выйдут на улицы защищать свои голоса. И подтверждением этому служит назначение Игоря Калинина главой СБУ и Дмитрия Саламатина министром обороны. Уже даны указания, разработана схема", - цитирует Украинская правда.