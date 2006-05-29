18-00- Состоится Всемирный день Одуванчика или арт-фестиваль «Одуванчик – 2006». Организаторы - галерея «Арт-блюз» и графити-группа. Пять звездных пар с помощью лучших художников галереи «Арт-блюз» создадут живописные произведения. Картины, созданные на вечеринке, будут уникальными примерами совместного творчества профессиональных, именитых художников и известных политиков, музыкантов, публичных людей. В мероприятии примут участие - Ассия Ахат, Игорь Баленко, художник Алина Максименко, Галина с супругом, художник Виктор Медведев, Александр и Ирина Зинченко, художник Николай Журавль, Николай и Анастасия Катеринчук, художник Темо Свирели, Евгения Губская с супругом, художник Виктор Иванов. Состоится также эксклюзивный показ одежды «Одуванчик» от ведущих украинских дизайнеров (Ресторан «Тампопо» ул...Саксаганского). Телефоны: 8-063-429-45-05, 289-29- 99, e-mail: tampopo@fm.com.ua.