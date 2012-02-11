Порошенко о сыре, Путине и протоколе

Бывший министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО считает, что проблему экспорта украинского сыра в РФ следует решать после российских президентских выборов. Об этом он сказал в эфире Шустер Live.



По его словам, "мы абсолютно не ту позицию занимаем, когда пытаемся кого-то убедить" в качестве украинских сыров. «На сегодняшний день вместо того, чтобы пытаться договориться о том, что грузинская «Боржоми», или украинский сыр, или белорусская сметана не вредны, - потому что это очевидно, и это все знают и в Украине, и в России, - надо подождать до апреля (до завершения выборов президента РФ. - УНИАН).



Порошенко считает, что на время избирательной кампании в России из Украины пытаются создать «образ врага». «Это избирательная политтехнологическая стратегия. Это нужно просто пережить ", - добавил он.



Комментируя последнюю поездку министра аграрной политики Николая Присяжнюка в РФ для переговоров об экспорте сыра, Порошенко сказал, что "не о чем министру аграрной политики говорить в России". По его словам, "есть соответствующие руководители украинского ведомства, которое обеспечивает фитосанитарный и ветеринарный контроль», и именно они должны вести переговоры с соответствующими структурами РФ, а «правила дипломатического протокола предусматривают, что министр должен встречаться с министром", - заявил экс-министр иностранных дел.